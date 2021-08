El paso de la tormenta Fred, por Florida ha generado que La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), emita una alerta a los aeropuertos del estado.

“Se ha emitido una advertencia de tormenta tropical para los Cayos de Florida”, dijo el organismo.

Desde hace un par de días las autoridades del estado están en constante monitoreo sobre el paso de Fred en algunas ciudades de la entidad.

La Administración Federal de Aviación, indicó que los Aeropuertos de Florida estarán bajo observación por lo menos hasta el lunes, que se espera que mejore las condiciones.

El centro de meteorología de Estados Unidos indicó que el fenómeno natural podría alcanzar ráfagas de vientos de 80 km/h.

Indicó que se espera que la velocidad del viento y la nubosidad aumente el día sábado, por lo que la visibilidad será casi nula, para los pilotos y por eso los aeropuertos de las áreas afectadas podrían limitar sus funciones.

Attention travelers: a tropical storm warning has been issued for the Florida Keys. Check with your airline for your flight status before leaving home. The FAA does not cancel flights. For general airport delays, visit https://t.co/smgdqJN3td. #FlySafe #Fred https://t.co/j1p0ofObqa pic.twitter.com/wEVw6AWvHk

— The FAA ✈️ (@FAANews) August 13, 2021