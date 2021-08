Mucho se especula sobre cómo puede influir el hecho de no estar vacunado en el precio de los seguros de vida, sobre todo, cuando es sabido que el 95% de las hospitalizaciones y muertes por COVID-19 ocurren en personas no vacunadas.

Un reciente artículo publicado en la revista THE CONVERSATION sostuvo que a pesar de que las compañías de seguro tienen la libertad de calcular el precio de sus pólizas basados en los factores de riesgos que pueden provocar la muerte, “las grandes compañías de seguro de vida en EEUU no están teniendo en cuenta si la persona asegurada está o no vacunada”.

No obstante, continua el artículo, “algunas pequeñas compañías de seguro de vida reconocen que sí les están preguntando a los asegurados de alto riesgo su estatus de vacunación”. Pero no aclara si reflejan dicha información en los precios de las primas.

Por otra parte, la publicación hace referencia a “un estudio que comparó diferentes pólizas se seguro de vida, desde 2014 hasta febrero de 2021, y halló que los precios de las primas y las coberturas no habían cambiado durante la pandemia”.

“Lo más importante”, señaló “es que las primas y las coberturas de los planes de seguro de vida existentes no sufrirán cambios. Los asegurados que fallezcan a causa del COVID-19 estarán cubiertos”, aclaró la nota.

Los especialistas de Univista Insurance le pueden dar toda la información que necesite saber sobre los seguros de vida.

Es clave que usted tenga la posibilidad de garantizar el bienestar financiero de sus seres queridos en caso de que usted falte.

Sepa que en Univista Insurance puede adquirir el seguro de vida más barato y con mejor beneficio del mercado.

Univista Insurance: 305-740-1340