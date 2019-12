Afirman que el Galaxy Fold 2 tendrá una pantalla de cristal

Difunden que Samsung creó «una cubierta de vidrio ultradelgada» para su próximo teléfono plegable, y que apunta a la apariencia suave y sin arrugas de la pantalla del dispositivo desconocido como prueba.

La información fue emitida por Ice Universe ha afirmado en un nuevo tweet que el Galaxy Fold 2 usará una cubierta de vidrio ultradelgada.

La noticia fue respaldada con una imagen filtrada del Galaxy Fold 2 que había aparecido recientemente. Ice Universe afirma que se debe al hecho de que el dispositivo usa una cubierta de vidrio ultradelgada para que la pantalla se vea menos arrugada en comparación con el Galaxy Fold .

De acuerdo a esta información el Galaxy Fold 2 será el primer teléfono plegable del mundo en usar una pantalla de cristal ultradelgada.

Sin embargo, cambiar a una cubierta de vidrio ultradelgada no necesariamente hará que el Galaxy Fold 2 sea más duradero que el Galaxy Fold, puesto que el vidrio ultrafino es en realidad más frágil que la poliamida transparente. También es más costoso de fabricar y se dice que las tasas de rendimiento también son más bajas.

Si las imágenes en vivo recientemente filtradas del dispositivo no son falsas, el Galaxy Fold 2 vendrá con una pantalla plegable verticalmente de 6,7 pulgadas con un recorte en la parte superior. Se espera que su lanzamiento se realice el mismo día que la serie Galaxy S11 y podría costar menos de $1.000 .

It can be confirmed that the Galaxy Fold2 leaked not long ago will use an ultra-thin glass cover for the first time in the world, replacing plastic materials. The screen looks flatter and has less wrinkles. In fact, this is the correct cover material for foldable phones. pic.twitter.com/BS73BCsA4N

— Ice universe (@UniverseIce) December 24, 2019