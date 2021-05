Este miércoles la Agencia de Protección Ambiental (EPA) realizó una comunicación que encendió las alarmas de muchas personas, y es que el deterioro ambiental de Estados Unidos es muy grave.

Después de cuatro años de inactividad, como parte del Presidente de Estados Unidos, en compromiso con la calidad científica y la transparencia: hemos relanzado los Indicadores de cambio climático en los Estados Unidos, señaló la agencia en su cuenta de Twitter.

After four years of dormancy — as a part of @POTUS's commitment to scientific quality and transparency — we have relaunched Climate Change Indicators in the United States.

As @EPAMichaelRegan said, "Combatting climate change – it’s not optional. It’s essential." #ClimateChange pic.twitter.com/ohKgEWatRp

— U.S. EPA (@EPA) May 12, 2021