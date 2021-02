Cientos de miles de agricultores en India que han estado encerrados en un desafiante enfrentamiento con el gobierno durante meses por nuevas leyes controvertidas se han ganado el respaldo de un par de celebridades internacionales importantes.

La cantante Rihanna y la activista medioambiental Greta Thunberg han aprovechado sus enormes seguidores en las redes sociales para poner de relieve la protesta de los agricultores. El gobierno del Primer Ministro Narendra Modi parece no inmutarse ante la oleada de apoyo virtual, reportó CBS News.

Rihanna compartió una noticia sobre el bloqueo por parte del gobierno indio de los servicios de Internet en tres lugares de protesta de los agricultores en las fronteras de Delhi y preguntó: “¿Por qué no estamos hablando de esto? #FarmersProtest”.

The unfolding events in India are troubling. As a member of the Foreign Affairs Committee, I am closely monitoring the situation. The right to peaceful protest must always be respected. #FarmersProtest

— Rep. Jim Costa (@RepJimCosta) February 2, 2021