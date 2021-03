Ahora los ciclistas de Miami Beach estarán más seguros de transitar por las calles después de que fueran colocadas algunas “cebras”.

No es otra cosa que divisores de tráfico que pretenden proteger a todos los ciclistas que transitan por las ciclovías.

“Estamos orgullosos de liderar el camino para hacer que nuestras carreteras sean más seguras para todos”, dijo la cuenta de Twitter de @MiamiBeachNews.

Ride with ease thanks to the zebras! We’re the 1st city in @MiamiDadeCounty to install ‘zebra’ traffic dividers that will safeguard cyclists riding along in the newly painted bike lanes on Meridian Ave.

We’re proud to lead the way in making our roads safer for all #RideSafeMB pic.twitter.com/qpZ38JuEGQ

— #MaskUpMiamiBeach (@MiamiBeachNews) March 14, 2021