Cuando restan un poco más de 60 días para la inauguración de los Juegos Olímpicos Tokio 2021, las protestas para que se suspenda por segunda vez aumentan en la capital japonesa.

Una reciente encueste indicó que 80% de los japoneses rechazan la cita olímpica, que se ha visto afectada desde el 2020 por la pandemia del Covid-19.

Los nipones indican que hay varios factores, que impiden que los Juegos Olímpicos Tokio 2021 se realicen a plenitud como estaban planificado este año, como se tenía previsto.

Recientemente Japón pasa por una segunda ola de la pandemia del Covid-19, que es mucho más letal de la cepa inicial que comenzó en marzo del 2020.

El país ha registrado en las últimas semanas hasta 6.000 casos de Covid-19 al día, frente a los 1.000 diarios de marzo, por lo que las personas indican que es un alto riesgo para que se realicen los Juegos Olímpicos.

Otro de los factores que ha influido en las protestas, es que el plan de vacunación que ha impuesto el gobierno nipón ha sido lento y no cumple las expectativas.

El gobierno ha intentado acelerar el proceso de inmunización, pero los esfuerzos han sido infructuosos debido a que una falla grave en su sistema de reserva de vacunas COVID que permitió a las personas hacer reservas de vacunas COVID utilizando información completamente falsa.

