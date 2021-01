En horas de la mañana del sábado 16 de enero se dejaron ver innumerables cantidad de vehículos que se encontraban haciendo cola para recibir la vacuna en Holiday Park en Fourt Lauderdale.

Las filas de los carros estaban por toda la Carretera Federal y mucha gente se sorprendió por lo larga que estaba la cola.

Todo eso responde a una simple razón: el Holiday Park cambió las vacunas a “solo con cita” después de ser uno de los pocos sitios donde las personas mayores de 65 años podían presentarse sin una.

“Holiday Park atenderá a personas de 65 años o mayores con una cita programada, confirmación por correo electrónico verificado o confirmación por mensaje de texto”, dijo el departamento de salud del condado de Broward en un comunicado el viernes por la noche. “Todos los demás que vengan a Holiday Park para la vacunación no serán atendidos”.

William Kedersha intentó durante dos días obtener una vacuna en Holiday Park y se fue sin una.

“Entonces, entre los dos días, desperdiciamos alrededor de 4 o 5 horas cada día y está totalmente desorganizado. No tiene sentido lo que está pasando. Para mí es un completo desastre”, le dijo a Local 10.

Y hubo otros problemas durante la semana en el sitio que también hablarn para el mencionado portal:

Laura Restrepo de Pembroke Pines tenía una cita para otro sitio el 3 de enero. Días después de que hizo la cita, se le notificó por mensaje de texto que su cita había sido trasladada a Holiday Park.

Luego vio en Local 10 News que no se necesitaban citas para recibir una vacuna en el sitio, una decisión que se tomó después de que el sitio web del Departamento de Salud de Broward colapsara.

“Anoche, un amigo mío vio su informe en la aplicación Local 10”, dijo Restrepo. “¿Qué pasa con nosotros? ¿Lo que pasa?”

Restrepo dijo que teme cuando vuelva a intentarlo que quienes no tenían citas ocupen su lugar.

Un grupo de Delray Beach y Boca Raton llegó al lugar el sábado, solo para ser rechazado. Están indignados.

Mary Messa, de 67 años, dijo que ella y sus amigos llegaron temprano. “Estuvimos aquí a las 4 de esta mañana en línea”, dijo Messa.

“Dijeron que no era necesaria una cita. Deberían dejarnos entrar. No venir aquí y decir ‘Oh, ¿tienes una cita? No puedes entrar, esto es ridículo. Estamos exhaustos. Agotada ”, dijo Nancy Aaraj, de 77 años.

El sitio en Holiday Park está abierto los sábados solo para citas. Estará cerrado los domingos.

Recordemos que el día de ayer salió la noticia de que en Florida podría empezar a escasear las vacunas y que en Miami-Dade, no se recibirán las mismas dosis que se tenía acostumbrado, ahora tendrán menos.

Fuente: Local 10