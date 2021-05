Este sábado por la tarde se registró un lamentable suceso en Nueva York, en uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad. Al menos dos personas fueron heridas en Times Square.

Las autoridades reportaron recibir informes de disparos ocurridos en la intersección de West 44th Street y la Séptima Avenida alrededor de las 17:05, hora local, por lo que una importante porción de Times Square fue cerrada. Reportó Infobae.

Según la policía, una mujer y un niño fueron trasladados al hospital local Bellevue. La cadena NBC New York reportó que la mujer sufrió una herida de bala en la pierna, y que se espera que ambos sobrevivan. En este momento se desconoce la edad del menor, pero medios locales dijeron que tenía entre 3 y 5 años.

Here’s the latest from Times Square:

Thankfully these innocent bystanders are in stable condition.

The perpetrators of this senseless violence are being tracked down and the NYPD will bring them to justice.

The flood of illegal guns into our city must stop. https://t.co/SjU2eQR09l

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) May 8, 2021