Albergues de Miami-Dade colapsan: urge adopción responsable de perros y gatos

El condado de Miami-Dade está registrando una preocupante situación en los albergues de mascotas debido a la saturación de animales dentro de ellos. Los dos espacios que operan para cuidar a perritos y gatos sobrepasaron su capacidad debido a que muchas personas se han visto en la obligación de desprenderse de sus compañeros.

Annette José, directora del Departamento de Animales de Miami-Dade dijo que la sede principal situada en Doral, tiene aforo para 350 perros y 100 gatos. Sin embargo, actualmente tienen más de 600 amigos peludos bajo su responsabilidad.

La funcionaria explicó en una entrevista exclusiva para Diario Las Américas que la sobrepoblación de animales obligó a los cuidadores a usar el albergue ubicado en la ciudad de Medley. Este segundo espacio, propiedad del condado, cerró al público en 2016 debido a que se construyó un área en Doral.

No obstante, se vieron en la necesidad de usar nuevamente este lugar para darle techo a los perros y gatos sin hogar que no podían convivir en el espacio principal. José explicó que este era utilizado para resguardar a mascotas que se iban a transportar a otros lugares.

El número de animales bajo el cuidado del condado también motivó a solicitar ayuda a las organizaciones sin fines de lucro de Florida y en otros estados del país.

