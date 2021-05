Luego del anuncio hecho el jueves por los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim, de colocar en asignación al célebre pelotero dominicano Albert Pujols, el quisqueyano respondió al movimiento hecho por los serafines.

Durante una reunión que sostuvo el jugador con el presidente de la novena californiana, este le hizo saber que aún no piensa en retirarse del diamante.

“Es tan profesional como ningún jugador con el que haya lidiado”, dijo el gerente general de los Angelinos, Perry Minasian.

El Gerente General de los Angelinos indicaron que durante la reunión que sostuvieron el jueves con Pujols, él entendió el movimiento que hicieron y sus consecuencias.

“No hubo ninguna pelea, no hubo discusión. Fue una conversación. Expresó lo que sentía y nosotros dijimos nuestra parte. Él entendió nuestra posición en todo este asunto. Las cosas no terminaron mal. Le di un gran abrazo”.

Con la colocación de Jared Walsh en la primera base y el japonés Shohei Ohtani como bateador designado, Pujols estaba relegado a estar en la banca, situación que vieron deshonesta los directivos de los Angelinos.

“Sentimos que, para él, por respeto a su persona, mantenerlo en la banca, que no viese acción, eso es algo que no le iba a hacer ningún bien a él, y tampoco al equipo. Nunca hay un buen momento para esto, pero dicho eso, sentimos que es lo mejor para la organización”, dijo Minasian

Otro de los puntos negativos que tuvo el jugador quisqueyano en su contra fue el bajo porcentaje de bateo que ha tenido en el inicio de campaña.

Hasta el momento Pujols tiene una línea de 198/.250/.372 con cinco jonrones y 12 empujadas en 24 juegos de la temporada 2021 de las Grandes Ligas.

