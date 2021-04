El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, será el orador de orden del Foro de Acción de Resilencia.

Esta actividad se realizará este martes 27 de abril, a través de la plataforma zoom.

Suárez lo que busca con este tipo de actividades, que los residentes de Miami se involucren con las autoridades, para tener una mejor ciudad.

Uno de los proyectos que presentará el alcalde de Miami, Francis Suárez, en el Foro de Acción de Resilencia será el de mejorar la resilencia climática en la ciudad.

Allí los residentes de la Ciudad del Sol podrán presentar sus planteamientos al burgomaestre, para tener una ciudad con un mejor clima.

Además podrán realizar sus preguntas a través del correo electrónico [email protected].

Tomorrow, 4/27, please join @MiamiMayor & other City officials for the Mayor’s Resilience Action Forum.. This meeting will feature a discussion of the City’s resilience initiatives, including the Greenhouse Gas Reduction Plan. To log in, please visit: https://t.co/wu21kvI29T. pic.twitter.com/oHVgooqzyY

— City of Miami (@CityofMiami) April 26, 2021