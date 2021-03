La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, anunció esta mañana que los centros del condado comenzarán a administrar las vacunas a los grupos de edad más jóvenes.

A partir del lunes 22 de marzo, el condado reducirá su requisito de edad a los mayores de 50 años, y luego a los mayores de 40 años el lunes siguiente, 29 de marzo.

Un portavoz de la oficina de Cava dice a New Times que el condado reducirá el requisito de edad en diez años cada semana hasta que las vacunas estén disponibles para todas las edades en abril.

La semana pasada, el presidente Joe Biden ordenó a todos los líderes estatales que abrieran la elegibilidad de la vacuna a todos los adultos para el 1 de mayo.

El pasado lunes 15 de marzo, el estado redujo la edad mínima a 60 años. Pero el despliegue de la vacuna se ha ralentizado en las últimas semanas después de un aumento inicial, que algunos han atribuido a las estrictas normas estatales para la elegibilidad de la vacuna, incluyendo las políticas de DeSantis que requieren que todos los floridanos proporcionen una prueba de residencia y que las personas médicamente vulnerables proporcionen una nota del médico.

Según los datos del Departamento de Salud de Florida, más de 575.000 personas en el condado de Miami-Dade han sido vacunadas, al menos parcialmente, hasta el 17 de marzo, y más de 275.000 han sido inmunizadas completamente.

