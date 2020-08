Con el fin de proteger la bahía de la ciudad, el alcalde de Miami, Francis Suárez, pidió este martes “suspender temporalmente” la venta de fertilizantes. La solicitud se produce día después de que la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (FWC) concluyera que la muerte masiva de peces se debe a un bajo nivel de oxígeno disuelto en el agua, según difundió yahoo

En una conferencia de prensa, Suárez dijo que “estoy pidiéndole ayuda al estado, al gobernador Ron DeSantis, y también le estoy pidiendo a las tiendas que no vendan los químicos que fertilizan las hierbas pero pueden matar a los peces en nuestra bahía”

Junto a miembros de organizaciones ecologistas en Morningside Park, el lugar de la Bahía Vizcaína (Biscayne Bay) donde esta semana se ha encontrado la mayor cantidad de los miles de peces que han muerto, el alcalde puntualizó que el ayuntamiento “actuó inmediatamente para proveer una bomba para oxigenar el agua”.

Fertilizer runoff is a BIG reason for decline of water quality in #BiscayneBay. @CityofMiami recently passed ordinance banning fertilizer use during summer & near bodies of water. Here is lettter @FrancisSuarez sent @GovRonDeSantis to also ban sale of fertilizer during summer. pic.twitter.com/OqE0iIw8dP

