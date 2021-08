Este sábado se registró un terremoto de magnitud 7,2 sacudió Haití este sábado 14 de agosto, según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos y el alcalde de la ciudad de Miami Francis Suárez tuvo unas palabras de solidaridad con toda la comunidad de ese país.

“Haití ha pasado por mucho este año. Nuestros pensamientos y oraciones están con el pueblo de Haití y nuestra querida comunidad haitiana en la ciudad. La Ciudad de Miami está a su lado durante este trágico momento y estamos aquí para ayudarlo de cualquier manera”, escribió Francis Suárez sobre Haití en sus redes.

— Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) August 14, 2021