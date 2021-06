Junio es conocido por ser el mes de la celebración del orgullo o Pride de las poblaciones LGBTQ+, y por ende busca apoyar la diversidad sexual, a esta campaña se unió recientemente Francis Suárez, Alcalde de Miami.

“Lo que comenzó como una declaración de desafío a leyes obsoletas ahora sirve como recordatorio y conmemoración de dónde comenzó este movimiento hace más de 50 años. Como alcalde de Miami, apoyo a la comunidad LGBTQ + en la celebración durante todo el mes”, señaló Suárez en su twitter.

Sin embargo, lo de Francis Suárez y el mes Pride no quedó solo en palabras, ya que también cambió su banda de alcalde de la ciudad por una colorida, que representa a la población gay.

En Florida están programadas un sinfin de actividades para celebrar este mes del orgullo o Pride.

June is Pride Month! What began as a statement of defiance against outdated laws now serves as a reminder and commemoration of where this movement all began over 50 years ago.

As the Mayor of Miami, I stand with the LGBTQ+ community in celebrating all month long🏳️‍🌈 pic.twitter.com/5fJn75ox46

— Mayor Francis Suarez (@MiamiMayor) June 11, 2021