“Cuando Uber pensó en su futuro, pensó en Miami” Uber está duplicando el tamaño de su huella y contratando talento local para reinventar la aplicación Uber de tránsito urbano, escribió el alcalde de Miami, Francis Suárez.

Uber anunció hoy que firmó un nuevo contrato de arrendamiento para el espacio de oficinas en 3 Miami Central en el centro de Miami. La medida, programada para enero de 2022, representa el compromiso de Uber con el mercado de rápido crecimiento, su perspectiva para el desarrollo de negocios locales y el reclutamiento de talentos en la ciudad y en toda Florida. EQ Office, la empresa de cartera de oficinas de EE. UU. Propiedad en su totalidad de los fondos inmobiliarios de Blackstone, adquirió 2 MiamiCentral y 3 MiamiCentral en marzo de 2021.

Uber firmó un nuevo contrato de arrendamiento por 13,000 pies cuadrados en el edificio 3 de MiamiCentral en el centro de la ciudad, ya que busca duplicar su presencia en la ciudad. El portavoz de Uber, Javi Correoso, dijo que el espacio puede albergar hasta 70 empleados, frente a los 40 en su ubicación actual en Brickell.

“MiamiCentral fue una opción fácil para Uber. Con acceso a tránsito multimodal, incluido el nuevo tren expreso interurbano Brightline que conecta el sureste de Florida, atravesando el edificio y la forma en que nuestra aplicación integra múltiples opciones de movilidad en la experiencia del usuario, el la ubicación encaja perfectamente “, dijo Javier Correoso, Gerente Senior de Asuntos Públicos de Uber. “Estamos comprometidos con Miami y nos complace conseguir un lugar en el centro de conectividad emergente del centro de la ciudad”.

Miami ha mejorado recientemente su conectividad y movilidad, particularmente con las opciones de transporte público local e interurbano de la ciudad. Con la extensión recientemente aprobada de $ 345 millones del tren expreso interurbano Brightline y el futuro enlace Tri-Rail Downtown Miami Link, existe una mayor accesibilidad para diversos talentos de toda Florida para hacer negocios en Miami.

Su oficina les permitirá estar más cerca de las principales inversionistas, albergar a líderes senior y crear docenas de empleos locales bien pagados para una sólida reserva de talentos. Gracias a Blackstone, EQ, nuestro equipo de Venture Miami y todos los demás que contribuyeron a ayudar a Uber a expandirse y volver a comprometerse con nuestra ciudad. “, dijo el alcalde de Miami, Francis Suárez.

El complejo de 300,000 pies cuadrados cuenta con un centro de bienestar, terraza en la azotea al aire libre, salón de trabajo privado, así como estacionamiento con valet y acceso al garaje. Uber ocupará aproximadamente 13,000 pies cuadrados de espacio para oficinas en 3 MiamiCentral y se unirá a una diversa gama de inquilinos en los edificios, incluidas las mejores empresas de tecnología, medios y servicios profesionales.

