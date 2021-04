Las líneas de cruceros podrán volver a zarpar de los puertos del estado de Florida a partir de julio, luego de más de un año de paralización por la pandemia, según una carta enviada a las compañías por autoridades de Estados Unidos exponiendo sus requerimientos.

Los buques podrán zarpar siempre que el 98% de los tripulantes y el 95% de los pasajeros estén vacunados, según la misiva de los Centros de Control de Enfermedades (CDC) enviada el miércoles de noche a las compañías.

Los CDC flexibilizaron sus requisitos para navegar al indicar que, de cumplirse estos requerimientos de vacunación, no será necesario que los tripulantes y pasajeros se hagan tests moleculares de COVID-19, sino solo la prueba rápida de antígenos antes de embarcar.

También piden a las líneas de cruceros que presenten sus planes a los puertos “lo antes posible, para mantener el cronograma de los viajes de pasajeros a mediados de julio”.

La alcaldesa de Miami-Dade dijo que conoce y apoya en un 100% de las conversaciones que realizan los CDC con los representantes de los cruceros.

“Los CDC reconocen que las vacunas son realmente el cambio crítico que nos permitirá regresar a un crucero seguro, y tenemos muchas, muchas esperanzas de que veremos un crucero a partir de esto durante este verano”, aseguró Daniella Levine Cava.

In a major victory for our cruising industry and the thousands of residents ready for a safe path to return to work, @CDCgov announced new guidelines paving the way to get cruises back in the water by mid-July.

My statement: pic.twitter.com/7HJol1PJP6

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) April 29, 2021