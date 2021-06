Este sábado la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, sostuvo una reunión con el Gobernador de Florida, Ron DeSantis, y con los cuerpos de seguridad con el fin de trazar las estrategias para seguir con la búsqueda de más personas en el edificio que se derrumbó el pasado jueves, en Surfside, Miami Beach.

“Me acompañan @flgovrondesantis, nuestra Primera Dama, y ​​todas las agencias locales, estatales y federales en el terreno para una sesión informativa matutina sobre lo último: actualizaremos a los medios y al público más tarde esta mañana”, expresó la alcaldesa en sus redes sociales.

