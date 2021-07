Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade, firmó este sábado 3 de julio un estado de emergencia local en preparación al huracán Elsa, que actualmente se encuentra en el Caribe y se estima que pueda llegar a Florida la próxima semana.

Señaló que al firmar el estado de emergencia se garantiza que se muevan los recursos necesarios ante cualquier impacto que pueda tener el huracán en Miami-Dade.

“Acabo de firmar un estado de emergencia local en preparación para el huracán Elsa; esto garantizará que movilicemos todos los recursos necesarios para que el condado esté listo para cualquier posible impacto”, señaló en Twitter.

Levine Cava instó a los ciudadanos a prepararse en casa.

I just signed a local state of emergency in preparation for Hurricane Elsa — this will ensure we mobilize all necessary resources so the County is ready for any possible impacts.

Take action to prepare at home. Learn more: https://t.co/pGuo5P7pKJ pic.twitter.com/JyqMydSSmX

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) July 3, 2021