A través de un tuit, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, le recordó al público la importancia de vacunarse contra el COVID-19.

En la publicación en las redes sociales, la alcaldesa se solidarizó con los trabajadores afectados por un brote de Covid-19 en un edificio gubernamental en el condado de Manatee (Florida.

“Otro desgarrador recordatorio: Vacunarse es la única manera de protegerse a sí mismo y a los que le rodean del COVID-19. Mi corazón está con todos los afectados y sus familias”, indicó Levine Cava en su publicación..

Another heartbreaking reminder: Getting vaccinated is the only way to protect yourself and those around you from COVID-19.

My heart is with the families and all those impacted. https://t.co/rqmlTH7Wc7

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) June 23, 2021