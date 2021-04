La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, invitó a los ciudadanos a unirse a los debates que realiza la organización Thrive 305, iniciativa que impulsa a los residentes a informar, de forma cívica, sobre las “prioridades y políticas” en las que debe abocarse su administración. La cita es los días jueves y viernes, a partir de las 6 de la tarde vía virtual. Así lo anunció a través de su cuenta oficial en Twitter.

Levine compartió un video en el que se dirige a la comunidad a unirse a lo que llama la “#CivicWeek” (#SemanaCívica), además de dar a conocer su deseo de escuchar “directamente” a los participantes, por lo que facilitó un enlace para el encuentro.

It’s #CivicWeek in Miami-Dade!

From Monday to Thursday this week at 6 pm each day, @Thrive305 is hosting virtual community discussions to help shape the priorities and policies of my administration.

I want to hear directly from you. Join in ➡️ https://t.co/4Np3DOnp8C pic.twitter.com/kHQRkGOvxg

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) April 12, 2021