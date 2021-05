Aunque se ha observado escasez de gasolina en las últimas horas en Miami, luego del incidente con el gasoducto Colonial, la alcaldesa Daniella Levine Cava hizo un llamado a la población para que no entren en pánico y comiencen a guardar gasolina.

Probablemente el almacenamiento de combustible en los últimos días ha provocado que en estos momentos algunas estaciones de servicio no tengan disponible gasolina para surtir. Ya que la alcaldesa Levine Cava explicó que “El sur de Florida se abastece con gasolina de Port Everglades, no la Colonial Pipeline y nuestro suministro de gas no se vio afectado por el cierre del gasoducto. Insto a nuestra comunidad a que no se apresure a acumular gasolina”.

Del mismo modo, en conferencia de prensa, la alcaldesa en conjunto con su equipo de trabajo reiteró que no están en emergencia en el sur de la Florida tras explicar lo del gasoducto, le pidió a la población a seguir realizando sus actividades regulares y no salgan corriendo a surtir gasolina, si eso sucede si podemos tener problemas si las personas comienzan a acaparar gasolina.

“El Gobernador DeSantis declaró emergencia para toda la Florida, sin embargo en el sur de la Florida no hay ningún tipo de problema”, aseguró.

South Florida is supplied with gasoline from @PortEverglades, not the #ColonialPipeline, and our gas supply was not impacted by the pipeline shutdown. I urge our community not to rush to hoard gasoline.

Tune in now for my press conference: https://t.co/PB02gLNkwD

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) May 12, 2021