La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava emitió una notificación para proceder a un proyecto de electrificación de la flota con la empresa estadounidense de tecnología de autobuses eléctricos Proterra.

Este proyecto se basa en el compromiso del condado con la electrificación del transporte mediante la ampliación de su flota de Metrobus eléctricos para incluir 42 autobuses adicionales, lo que eleva el total a 75 autobuses eléctricos de Proterra y 75 cargadores de Proterra que se instalarán en tres cocheras.

Una vez entregados todos los vehículos, el Departamento de Transporte y Obras Públicas del Condado de Miami-Dade (DTPW) dispondrá de una de las mayores flotas de autobuses eléctricos de 40 pies alimentados por baterías de Estados Unidos.

“Este es un gran paso adelante en el compromiso del condado de Miami-Dade de incorporar energías limpias y renovables para proteger nuestro medio ambiente y ofrecer mejores opciones de transporte”, dijo la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. “Con estos nuevos autobuses eléctricos, Miami-Dade liderará el camino con la mayor flota de transporte sostenible de Florida y una de las mayores del país”.

In a major step forward in Miami-Dade's commitment to incorporate clean, renewable energy, today we are moving forward with a landmark electrification project which will expand our electric Metrobus fleet by an additional 42 buses, bringing the total to 75 electric buses.

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) June 22, 2021