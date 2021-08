La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava dijo estar complacida con “el progreso realizado por nuestros socios estatales y federales al comenzar la construcción del muro de filtración subterráneo, un proyecto fundamental para ayudar a mitigar las inundaciones para nuestras familias y la comunidad agrícola y proteger el medio ambiente al ayudar a que el agua fluya hacia el sur hasta la bahía de Florida”

El Distrito de Administración del Agua del Sur de la Florida llevó a cabo una ceremonia de inauguración para la construcción de un muro de filtración subterráneo en el Área de 8.5 Millas Cuadradas (Comunidad de Las Palmas) este viernes.

El muro de hormigón subterráneo ayudará a mitigar las inundaciones en el área de 8.5 millas cuadradas, mantendrá el agua en el Parque Nacional Everglades y apoyará el aumento de los flujos de agua hacia el sur que son necesarios para la restauración de los Everglades.

Los muros de filtración son características de ingeniería bien establecidas que ayudan a limitar el flujo de agua subterránea que puede provocar inundaciones en la superficie.

Este muro de filtración tendrá más de dos millas de largo, 63 pies de profundidad y 26 pulgadas de ancho. Cuando esté terminado, el muro de filtración funcionará junto con otros proyectos de restauración de los Everglades para enviar más agua al sur. Se espera que la construcción se complete en abril de 2022.

El Proyecto de Muro Cortina de 8.5 Millas Cuadradas respalda una importante mitigación de inundaciones y un aumento de los flujos de agua hacia el sur a través de Greater Everglades ”.

Se puede enviar más agua al sur a los Everglades y la Bahía de Florida que nunca antes, y a medida que se pongan en funcionamiento más proyectos de CERP, esas cantidades solo aumentarán. A medida que construimos más infraestructura para mover, almacenar y limpiar agua para que pueda trasladarse a los Everglades, esta nueva construcción reducirá el riesgo de inundaciones para las personas en el área de 8.5 millas cuadradas.

I’m pleased to see the progress made by our state & federal partners as they broke ground on the underground seepage wall—a critical project to help mitigate flooding for our families and agricultural community & protect the environment by helping water flow south to Florida Bay. pic.twitter.com/3kH9igTbai

