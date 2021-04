El Alcalde de Miami Francis Suárez anunció una alianza con la organización Buzz Forward, institución que patrocina cortes de cabello, para que ahora, desde esta institución se asista a las personas sin hogar.

Según la publicación realizada por Francias Suárez la alianza con Buzz Forward será por tres meses y lo que busca es que estas personas tengan una mejor apariencia y puedan integrarse a un trabajo formal.

“Esta semana estamos lanzando nuestra iniciativa para que nuestra población sin hogar esté lista para el trabajo y luciendo lo mejor posible. BuzzBox proporcionará cortes de cabello gratuitos para hombres, mujeres y niños durante los próximos 3 meses”.

