El Departamento de Salud de la Florida en el Condado Miami-Dade emitió este jueves una advertencia por contaminación en dos playas de Miami Beach.

La alerta se dio debido a que varias muestras de agua arrojaron altos niveles de bacteria, según las autoridades.

Dos muestras consecutivas arrojaron altos niveles de enterococci, lo que podría indicar que hay materia fecal en el agua.

Los lugares son la playa de la calle 53, y la playa de Northshore Ocean Terrace, en la calle 73.

“La advertencia que se emitió recomienda no entrar al agua ni nadar en estos sitios. De acuerdo con el resultado de las muestras, el contacto con el agua podría provocar un riesgo de enfermarse, sobre todo para aquellas personas cuya salud es frágil”, dice el comunicado reseñado por El Nuevo Herald.

. @HealthyFla has issued a swimming advisory for the beach waters in the vicinity of 73 Street and 53 Street in Miami Beach.

At this time, the advisory recommends staying out of the water at those locations.

Click here for details: https://t.co/fbUCalAr4N pic.twitter.com/OeCEmtDfD8

— City of Miami Beach (@MiamiBeachNews) August 11, 2021