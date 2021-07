Si usted a usted le gusta la vida nocturna y quiere volver a visitar bares y restaurantes debe tomar en cuenta lo siguiente: los carteristas están al acecho tras un largo receso por la cuarentena del coronavirus.

Con un número cada vez mayor de personas que regresan a sus rutinas previas a la pandemia, algunos delincuentes se aprovechan del aumento del tráfico de personas para tratar de despojarlas de sus objetos de valor.

Para ello, se aprovechan de clientes desprevenidos y distraídos en lugares populares de la vida nocturna del sur de Florida.

En el último año, la Atlantic Avenue de Delray Beach ha experimentado un aumento de los robos de carteras y teléfonos móviles, lo que ha dado lugar a múltiples operaciones encubiertas, que se han saldado con cuatro detenciones, reportó Sun-Sentinel.

En 2021, la policía de Delray Beach ha recibido 21 quejas en la zona del centro.

En 2019, el departamento recibió solo dos quejas, según los registros policiales. En Broward, Fort Lauderdale tiene 19 denuncias de robos de carteras en su popular distrito del centro este año.

Esas cifras cuentan solo con las personas que presentan una denuncia policial.

