El Departamento de Estudios Ambientales del Rollins College captó imágenes de un coyote negro deambulando por la Reserva Genius en el Parque de Invierno.

Por Redacción MiamiDiario

La reserva es un paisaje histórico propiedad de la Fundación Genius/Morse de Winter Park, las autoridades instan a la gente a estar alerta y no porque un animal salvaje no parezca tener miedo de los humanos, no significa que no deba mantener su distancia.

“Sólo quieres ser consciente de lo que te rodea, los coyotes no son una excepción, especialmente si tienes mascotas pequeñas”, dijo el oficial de información pública de la FWC, Bryce Phillippi.

Según los expertos, la coloración oscura proviene de un exceso de melanina en su pelaje, los coyotes negros son poco comunes en todas partes y casi nunca se ven en Florida.

Este es el segundo avistamiento de coyotes negros en Florida en menos de un mes, anteriormente fue visto un coyote en el vecindario de Westchase, vagando por campos de golf, senderos e incluso en las entradas de las casas.

La Comisión para la Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre de Florida dice que los coyotes negros son poco comunes, aunque no raros. Los coyotes de todas las franjas están por todo el estado.

Con información de Fox35Orlando

También le puede interesar

¡Pero Sebas!: Alumno fue sorprendido recibiendo clase virtual acostado en su cama

La industria manufacturera sigue entre los cinco principales empleadores de EE.UU

¡De infarto! Jennifer López se fotografía en la piscina de su nueva casa de Miami