Iota, que tocó tierra la noche del lunes en Nicaragua como un huracán categoría 4, se debilitó este martes a tormenta tropical mientras seguía azotando partes de Centroamérica.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) alertó sobre “catastróficas” inundaciones y deslaves en Honduras y Nicaragua para las próximas 24 horas.

Según el boletín de las 1 p.m. ET de este martes del NHC, Iota se ubicaba 105 millas al este de Tegucigalpa, Honduras.

Vale destacar que el huracán tenía vientos máximos sostenidos de 65 millas por hora, y se movía en dirección oeste a una velocidad de traslación de 12 mph.

El NHC advirtió que las autoridades de Nicaragua y Honduras deberían seguir de cerca el desarrollo de la tormenta.

While #Iota's winds are lower, the #hurricane still has the potential to produce potentially catastrophic effects from flash flooding and mud slides over central America. Here are the Tuesday morning Key Messages for Iota. The full advisory is at https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/zJT8HfRVp2

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 17, 2020