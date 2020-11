Este viernes se formó la depresión tropical 31 en aguas del Caribe. Se cree que podría tocar tierra en Centroamérica el fin de semana como un poderoso huracán, según reportó telemundo51

Un boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) revela que el sistema se encontraba 310 millas al sur-sureste de Kingston, Jamaica.

Se pudo conocer que la depresión tropical 31 tenía vientos máximos sostenidos de 35 millas por hora, y se movía en dirección oeste-suroeste a una velocidad de traslación de 7 mph.

Tropical Depression #Thirty-One has formed in the central Caribbean Sea. The system is forecast to strengthen and approach Central America as a hurricane early next week. Latest at: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/iYxJVpba6H

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 13, 2020