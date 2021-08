Marlins de Miami recogió este martes los frutos que hicieron con los Bravos de Atlanta, ya que el jugador recién incorporado Alex Jackson fue pieza clave, para que se llevarán la victoria por segundo día seguido ante Mets de Nueva York, esta vez con score de 5 a 4.

El joven receptor que llegó a los peces a cambio del experimentado Adam Duvall, despachó su primer cuadrangular con su nuevo uniforme, en el choque que se celebró en el loanDepotPark en Miami.

Jackson desapareció la pelota en la segunda entrada, ante los envíos de Taijuan Walker. El estacazo fue por el jardín central , de la casa de Marlins de Miami.

Hey, have you met Alex yet? #JuntosMiami pic.twitter.com/kXTXTNowDr

— Miami Marlins (@Marlins) August 3, 2021