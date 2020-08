Al acercarse el día decisivo en la elecciones para la alcaldía de Miami-Dade se están intensificando las acusaciones entre dos de los candidatos ( Alex Penelas y Estaban Bovo) y en medio de la más reciente batalla están los millones de dólares que el gobierno de Nicolás Maduro presuntamente le pagó a un ex congresista Republicano de Estados Unidos.

Por redacción MiamiDiario

El ex alcalde Alex Penelas alega que el comisionado Estaban Bovo no ha aclarado que parte de ese dinero del gobierno de Maduro no terminó en su campaña. Mientras que Bovo se defiende y exige que Penelas deje de utilizar el tema en su campaña, reportó Telemundo51.

Esteban Bovo, candidato para la alcaldía, dijo “Primero que nada es una mentira y si los que están aspirando a representar nuestra comunidad tiene que mentirle al pueblo para llegar a sus cargos es bastante triste”.

Hoy Esteban Bovo contó con el apoyo de algunos líderes locales nicaragüenses y estudiantes y graduados de la Universidad Internacional de la Florida, mientras EL abogado de su campaña le envió una carta al ex alcalde Alex Penelas pidiendo que cese y desista de enviar estos anuncios que sugieren que la campaña de Bovo pudiera estar utilizando dinero del gobierno de Nicolás Maduro.

Alex Penelas, candidato para la alcaldía, dijo que “lo que establecen estos anuncios es que el hombre de confianza del Comisionado Bovo recibió 15 millones de dólares de Nicolás Maduro y 3 millones fueron a la jefa de finanzas de a propia campaña del comisionado”.

Penelas se refiere a la investigación sobre el presunto negocio entre el gobierno de Maduro y el ex congresista republicano David Rivera que también involucró a quien fue gestora de donaciones de la campana de Bovo, Ester Nuffer quien Bovo despidió.

“Nadie que está asociado en mi campaña puede tener ningún tipo de vinculación con dictaduras ni con corrupción ni con comunismo”, dijo Bovo.

“Mi respuesta es muy simple es una hipocresía envolverte en la bandera venezolana y sin embargo asociarte con personas que están haciendo negocio con Nicolás Maduro” dijo Penelas.

“Los asesores de la campaña de Penelas están tratando de inventar algo que no existe”, dijo Bovo

“A mí me preocupa porque me están atacado posiblemente con ese dinero y segundo vamos a enviar a la alcaldía del condado alguien que tiene vínculos tan cerca con alguien que está haciendo negocios con Nicolás “, dijo Penelas.

El 18 de agosto sabremos quien ira a lo que parece ser una segunda vuelta inevitable para la alcaldía de Miami-Dade.

