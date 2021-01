El prometido de Jennifer Lopez, Alex Rodriguez, dijo que la diva del Bronx está nerviosa por su participación en la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, este miércoles 20 de enero, reportó newsbreak

Hace casi un año, JLo envió un mensaje de empoderamiento femenino y migración en el Super Bowl LIV, y días después, durante una entrevista con Jimmy Fallon, Lopez rompió en llanto al recordar su show en la final de NFL.

Sin duda, aquel domingo 2 de febrero de 2020 fue sumamente importante para la estrella latina, quien ahora tiene en sus manos un reto mayor, pues acompañará al nuevo presidente de Estados Unidos en la noche que marcará el inicio de su mandato.

En su reciente aparición en ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’, Rodriguez señaló que “ha sido un año muy loco para ella. Muchas bendiciones, pero al pensar en un lapso de 12 meses, ella hizo el Super Bowl, el Año Nuevo y ahora la inauguración, es increíble”, dijo Alex Rodriguez recordando también al espectáculo de fin de año que ofreció Jennifer en en Times Square, en Nueva York.

Rodriguez, de 45 años, reveló que la actuación que Jennifer dará en la ceremonia de toma de posesión presidencial, luego de los violentos disturbios en el Capitolio por parte de partidarios del presidente saliente Donald Trump, la tiene más inquieta que otros compromisos.

Rodriguez agregó que “lo interesante es que ella está más nerviosa con su actuación en Washington D.C por la responsabilidad que ello implica”, dijo el expelotero.

Añadió que “ella quiere, más que nada, como todos nosotros, unir a la gente, inspirarla. La música y los deportes lo hacen mejor que cualquier otra cosa”, aseveró el también presentador deportivo.

Aunque Fallon intentó que Alex compartiera algunos detalles del show que JLo dará mañana, él solo comentó lo siguiente: “Tiene [planeado] algo genial. Te vas a sorprender. Te va a encantar”.

Es de hacer notar que Tom Hanks será el encargado de presentar ‘Celebrating America’, un programa de televisión de 90 minutos que se transmitirá en vivo en todas las cadenas principales de la nación, el miércoles a las 8:30 p.m. ET / PT.

Además de Jennifer Lopez, se contará con la participación de grandes celebridades como Demi Lovato, Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, Foo Fighters, John Legend, Bruce Springsteen y Ant Clemons, mientras que Lady Gaga será la encargada de entonar el himno nacional, para iniciar así el periodo de gobierno del nuevo presidente.

‘Celebrating America’ también incluirá los comentarios del presidente electo Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris, quienes tomarán juramento la mañana del día 20 en Washington D.C.

I am deeply honored to be joining @BidenInaugural on January 20 to sing the National Anthem and celebrate the historic inauguration of @JoeBiden and @KamalaHarris ! 💙 pic.twitter.com/MfgcG3j4Aa

I pray tomorrow will be a day of peace for all Americans. A day for love, not hatred. A day for acceptance not fear. A day for dreaming of our future joy as a country. A dream that is non-violent, a dream that provides safety for our souls. Love, from the Capitol 🇺🇸 pic.twitter.com/fATHiJHCq0

— Lady Gaga (@ladygaga) January 19, 2021