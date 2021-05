Alex Rodríguez es una de las figuras importantes de la historia de la Major League Baseball, aunque ya tiene varios años retirado, no ha dejado de estar en los titulares de la prensa. Recientemente por la relación que mantenía con Jennifer López. Ahora se pudo conocer que fue promovido al Salón de la Fama de la organización Boys and Girls Clubs of America.

Dicha organización que cuenta con presencia en todos los estados de Estados Unidos ofrece programas para jovenes, y se cuenta que Alex Rodríguez aprendió a jugar béisbol en el Hank Kline Boys and Girls Clubs de Miami.

“Fue un honor de toda la vida”, dijo Rodríguez. “Al crecer aquí en el Club de Niños y Niñas, entré por primera vez por la puerta azul cuando tenía 9 años y, de muchas maneras, me salvó la vida. Aprendí tantas lecciones maravillosas aquí, desde la resiliencia hasta el trabajo duro, la esperanza y es un gran momento para compartir con mi familia y mis hijas ”, reseñó la cadena WSVN.

en otra ocasión también A-Rod había dado a conocer lo que fue su paso por el club: “Mi madre trabajó en dos trabajos. Ella era secretaria por la mañana y sirvía mesas por la noche. Recuerdo que todos los días era dejado en el Club de Niños y Niñas, haciendo deberes (o fingiendo, ja) durante unas horas, y luego jugando al béisbol”

A-Rod es uno de los más de 16 millones de ex alumnos “vivos” del Boys and Girls Club en los Estados Unidos.