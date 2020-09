¡Alguacil de Los Ángeles desafía a LeBron James! “Ofrezca una recompensa por el pistolero que tendió una emboscada a dos policías“, así retó el sheriff Alex Villanueva a la estrella de la NBA este lunes.

El alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, desafió al astro de la NBA LeBron James, a que iguale o duplique el dinero de la recompensa que se ofrece por información sobre el atacante que tendió una emboscada y disparó a dos agentes durante el pasado fin de semana, destacó Foxla.

Al hablar con KABC Radio en el programa de John Phillips, el alguacil Villanueva declaró que el dinero de la recompensa alcanzó los $ 175.000. Esa cifra salió gracias la unión de las donaciones por $ 100.000 del condado de Los Ángeles, y $ 75.000 de dos personas anónimas.

Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 13, 2020