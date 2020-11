La cantante Alicia Keys reveló que hace cuatro años decidió repentinamente dejar de usar maquillaje después de casi una década de usar cosméticos.

“El maquillaje era algo muy importante para mí; lo llevaba puesto desde que tenía unos 16 años”, dijo en una nueva entrevista con Glamour UK, la cantante, de 39 años.

Tomó esta decisión tras darse cuenta que se había vuelto dependiente del maquillaje para sentirse segura de sí misma.

“Y luego, cuando me metí en el mundo de la música, era lo que hacías todos los días para hacer tu televisión, o para hacer tu sesión de fotos. Así que lo hice porque pensé que eso es lo que se supone que debes hacer. Y me di cuenta de que me volví adicto a ello; no me sentía cómodo sin ello”, agregó la artista.

Keys sorprendió a sus fans cuando dejó el maquillaje y comenzó una campaña de #NoMakeup en las redes sociales en 2016.

“Nos ponemos tantas limitaciones a nosotros mismos. Nos ponemos limitaciones unos a otros. La sociedad nos pone limitaciones. Y en muchos sentidos, estoy harta de eso. Lo he superado, para ser honesta”, resaltó hace cuatro años.

Keys dejó claro que no iba a renunciar al maquillaje para siempre. “¡Me encanta el maquillaje! Amo mi brillo de labios, amo mi rubor, amo mi delineador de ojos. No se trata de eso (…) Al mismo tiempo, no quiero sentirme obligada a hacerlo”.

La cantante expresó que no siempre es fácil ser un individuo que no siempre se ajusta a las tendencias de la sociedad, especialmente cuando se trabaja en el ámbito público.

Pronto, Keys lanzará su propia marca de estilo de vida y belleza llamada Keys Soulcare, y dijo a la revista que siempre ha sido una apasionada del cuidado de la piel.

