La actriz venezolana Alicia Machado tras 25 años de su triunfo como reina de belleza continua cosechando éxitos participar en MasterChef Celebrity Colombia, programa que actualmente produce la cadena de televisión RCN.

“Creo que soy un poco reservada y siempre espero proyectos como MasterChef para mostrarme tal como soy: una mujer de trabajo, familia y de metas claras. Después de veinticinco años siendo una chica famosa, en ocasiones creo y siento que es muy poco lo que saben de mí”, señaló.

La oriunda del estado Aragua indicó que “como madre y jefa de hogar, me encanta la cocina, ser anfitriona, siempre he sentido fascinación por la alta cocina”.

Por esta razón no dudó en aceptar la invitación de RCN Colombia “Por medio de mi agencia de representaciones me contactaron y yo feliz porque aquí estoy aprendiendo y conectando nuevamente con el público colombiano”.

Al preguntarle a la ex miss sobre la xenofobia afirmó “es un flagelo que existe en muchos países en contra de muchas nacionalidades, entonces, por el contrario, creo que si un país nos ha recibido y nos han dado oportunidades es Colombia”.

También señaló que las diversas polémicas no han sido contraproducente para su carrera artística. “Por años, específicamente muchos venezolanos, me han desvalorizado y ridiculizado a más no poder, me les volví tradición de burla y falta de respeto a una dama. Hoy por hoy, el dónde y el cómo me deben de respetar ya lo conseguí, de aquí en adelante veo por mi familia, carrera y metas”, resaltó.

