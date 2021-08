¿Cuánto tiempo puede guardarse el café en la alacena sin que pierda sus propiedades?

Descubre cómo diferenciar un café bueno de uno que ya no es apto para ser consumido y cuánto tiempo puede durar guardado.

¿Alguna vez has dejado demasiado tiempo una bolsa de café o un frasco en la alacena? Si es así seguramente te has preguntado si aún es seguro consumirlo o si al prepararlo tendrá el mismo sabor como cuando lo compraste, la respuesta a esta duda invariablemente es NO, sin embargo no quiere decir que no se pueda tomar y nosotros te explicaremos por qué y cuantos es el tiempo máximo que el café puede ser almacenado.

¿El café sigue manteniendo sus propiedades después de guardarlo?

Lo ideal cuando se preparar café es molerlo e infusionarlo al momento, de esta manera te aseguras que estas disfrutando de las mejores características de tu grano en la taza, una vez molido el café comienza a perder sus propiedades originales, no quiere decir que le café molido con antelación sabrá feo, sino que con el paso el tiempo este café va perdiendo intensidad y matices por lo que no sabrá de la misma forma a cuando lo compraste.

¿Cuánto tiempo puedo guardar el café?

El tiempo que el café puede permanecer guardado depende mucho de el tipo de café que estés almacenado, del modo en que lo guardas y sobre todo de la fecha de caducidad del café, este es el dato más importante para averiguar cuanto tiempo puedes guardar un café, por lo general el café molido puede llegar a mantenerse en buenas condiciones hasta tres meses después, mientras que el café en grano tiene una vida máxima de hasta seis meses.

¿Cómo almacenar el café adecuadamente?

Generalmente el café viene empaquetado en bolsas y latas especiales para mantenerlo fresco y seguro, así que mantenerlo en su empaque original es buena idea, estos deberás colocarlos en lugares secos, fuera de la luz y frescos que no se vean afectados por la humedad o el calor, si ya no tienes su empaque original o no es apto para mantener el café ahí, puedes guardar tu grano entero o molido en frascos herméticos en lugares como los anteriormente mencionados.

¿Aún puedo se puede tomar el café viejo?

Si el café aún no ha vencido su fecha de caducidad y ha sido propiamente almacenado, aún puede ser consumido, no tendrá las mismas características organolépticas que tenía al principio pero no será un café malo, si el café esta apelmazado, tiene un aroma diferente al que tenía cuando lo compraste, o presenta un color que no sea el natural entonces lo mejor es desechar ese café y comprar grano fresco.