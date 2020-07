Durante estas vacaciones escolares, les presentamos una opción de campamento de verano virtual para que los niños tengan la oportunidad de recrearse y pasar un rato diferente, según difundió diariolasamericas

También les ofrecemos algunas actividades para celebrar este domingo el Día Nacional del Helado, y de un Webinar muy especial para los padres,

Debe tomar en cuenta que si va a ir a lugares públicos donde haya personas reunidas, debe revisar sus medidas de prevención para evitar el contagio de Covid-19. Para ello, recuerde usar mascarilla y mantener el distanciamiento social.

Camp by Walmart

La famosa cadena de supermercados Walmart, lanzó hace unos días su Virtual Summer Camp totalmente gratuito.

Camp by Walmart, es el nombre de este campamento virtual que brindará diversión a los más pequeños en este verano.

Celebridades como Drew Barrymore y Neil Patrick serán los guías del campamento, para enseñar a los niños desde artes y manualidades hasta ejercicios y otras actividades para mantenerlos activos y entretenidos.

Para disfrutar de esta iniciativa, solo tiene que visitar la aplicación de Walmart o actualizarla si ya la tiene en su teléfono. Luego podrá acceder de forma gratuita a más de 200 actividades interactivas: retos para toda la familia, tutoriales, actividades físicas, mentales y creativas.

Hello campers! Join us for a new kind of virtual camp this summer where families can craft, learn magic, and do tons of other fun activities together, hosted by celebrity camp counselors. Come play on the Walmart app (via the Services Tab). #CampByWalmart https://t.co/WhXN1kezA8 pic.twitter.com/6cEQn4GvAF

— Walmart (@Walmart) July 8, 2020