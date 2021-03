Amazon anunció el jueves que su nueva y gran actualización del software de Fire TV ya está llegando a los dispositivos, reportó cnbc

Tiene una pantalla de inicio totalmente rediseñada y características como perfiles de usuario separados para cada integrante de la familia.

El software se anunció por primera vez en septiembre e hizo su debut en el Fire TV Stick Lite y en el Fire TV Stick de tercera generación en diciembre.

No te pierdas una competencia llena de swing los Domingos a las 8PM por Univision. ¡Ven a verla y coméntanos a ti que te gusta bailar! @Miraquienbaila en @UnivisionApp pic.twitter.com/YtGRWU67hI — Fire TV 📺 (@amazonfiretv) March 25, 2021

Pero ahora todos los que tengan el Fire TV Cube de Amazon (1ª y 2ª generación) y el Fire TV Stick 4K de tercera generación podrán utilizar las nuevas funciones.

Amazon dice que va a actualizar los televisores inteligentes y el Fire TV Stick de segunda generación a finales de este año.

Las nuevas funciones pueden ayudarle a competir de forma más agresiva contra Roku, que sigue teniendo una cuota de mercado del 50% de las horas de transmisión de televisión conectada en el ámbito mundial, con fuertes oportunidades de crecimiento, según una nota de analista de Deutsche Bank de agosto.

Hasta seis personas pueden crear perfiles diferentes con el nuevo programa. Así, si ves muchas comedias, Amazon puede recomendarte otras que te gusten.

Channel the force with these *ah-mazing* new Mandalorian covers for your Fire TV remote. Which is your favorite?? You can pre-order yours today ➡️ https://t.co/WwCtZRQwH8 pic.twitter.com/4AYi1ZoH2l — Fire TV 📺 (@amazonfiretv) March 24, 2021

Pero si tu cónyuge ve muchos dramas, le recomendará más contenidos de ese tipo.

Actualmente, con un solo perfil, Amazon se limita a recomendar más cosas en función de lo que se haya visto, independientemente de quién lo haga.

La personalización también se extiende a la pantalla de inicio, donde puedes anclar aplicaciones específicas a la parte superior para acceder rápidamente.

Por ejemplo, si utilizas a menudo Netflix, YouTube TV y Disney+. Puedes poner íconos más pequeños para esos servicios en la parte superior. Debajo aparecen las recomendaciones de los servicios que ves.

Did you hear? We have a new remote with some cool new buttons that help you get to your favorite apps even faster. Check it out ⬇️ https://t.co/TahRU5chmN — Fire TV 📺 (@amazonfiretv) March 24, 2021

También hay una nueva pestaña “Live” que muestra una guía de canales para que sea más fácil entrar en la televisión en directo, si pagas por un servicio de televisión en streaming como Sling o YouTube TV.

Amazon dijo a la CNBC en septiembre que diseñó esto para que sea una experiencia más familiar para las personas que están cambiando de cable a streaming.

La actualización también incluye una mayor integración con el asistente de voz Alexa, por lo que puedes decir “Alexa ve a Live TV” y se iniciará el servicio de televisión que tengas contratado.

For some high flying doggo fun, we recommend streaming The Dog Games on @discoveryplus for #nationalpuppyday. Let the games begin! 🐶 pic.twitter.com/rFxqJaPj2o — Fire TV 📺 (@amazonfiretv) March 23, 2021

Por último, hay una nueva sección “Buscar” que hace más fácil encontrar algo que ver. Muestra películas, programas de televisión a la carta, televisión en directo, tu lista de visionados y mucho más.

Puedes actualizar tu Fire TV abriendo Ajustes y seleccionando “Mi Fire TV”, luego “Acerca de” y eligiendo “Comprobar la actualización del sistema.”