El gigante Amazon ha revelado que planea lanzar su propia constelación de pequeños satélites en la órbita baja terrestre para ofrecer conexión a internet. Por el momento, se desconoce la fecha establecida para que los primeros micro-satélites de esta iniciativa, denominada bajo el nombre clave de “proyecto Kuiper” comiencen a funcionar, según publicó lavanguardia

Lo cierto es que Amazon ha solicitado permisos para lanzar 3.236 satélites en concreto a diferentes órbitas y alturas en torno a los 600 kilómetros de la superficie. Lo ha hecho a través de una subsidiaria denominada Kuiper Systems LLC situada en Washington DC hace unos meses.

Un dato a considerar es que las diferentes órbitas de los satélites establecerán una cobertura en forma de red constante que irá desde la latitud 56º norte hasta 56º grados sur. Este sistema significa que quedarán fuera de su cobertura los países escandinavos, Alaska o Escocia al norte, y todo el territorio antártico en el sur.

