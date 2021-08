Amazon anunció que retrasará el regreso a la oficina de sus empleados corporativos hasta enero de 2022, una decisión que se produce con el constante incremento de infecciones de covid-19 con la expansión de la variante delta.

Los trabajadores corporativos del gigante minorista en línea en múltiples países, incluyendo los Estados Unidos, estaban originalmente programados para comenzar a regresar a la oficina el 7 de septiembre, pero esa fecha se ha trasladado ahora al 3 de enero de 2022, dijo Amazon (AMZN) a CNN Business, reportó CNN.

#DeltaVariant surging in U.S. New data show Delta much more contagious than previous versions of #COVID19. Unvaccinated people: get vaccinated & mask until you do. Everyone in areas of substantial/high transmission should wear a mask, even if vaccinated. https://t.co/tt49zOEC8N

— CDC (@CDCgov) July 27, 2021