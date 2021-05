Amazon está reforzando su red de dispositivos conectados para competir con tecnologías como la de Apple nuevos AirTags ’s. Quienes son los líderes en el mercado y es por eso que Tile apoyará a Amazon.

Tile, es una compañía que fabrica rastreadores de artículos perdidos, y Level, que fabrica cerraduras inteligentes, para usar esos dispositivos para mejorar su red de rastreo basada en tecnología Wi-Fi y Bluetooth.

La fuerza y ​​la cantidad de dispositivos en una red de seguimiento determinada es clave para su precisión. Esa es parte de la razón por la que muchos piensan que la red de rastreo de Apple sea tan sólida, ya que depende de más de mil millones de iPhones, iPads y Macs para ayudar con el rastreo de artículos perdidos. Reseñó CNBC.

Amazon will roll out Tile tracker support to Sidewalk from June 14th https://t.co/FsbrH4FKsH

— Android Central (@androidcentral) May 7, 2021