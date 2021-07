Amber Heard, exesposa de Johnny Depp, causó revuelo entre sus fans tras anunciar que se convirtió en madre de su primera hija el pasado 8 de abril por medio de un vientre de alquiler, tal y como revela Page Six.

La actriz y modelo, de 35 años, quiso dar a conocer la noticia a sus seguidores meses después de que su exmarido perdiera un caso por difamación y en el que ella testificó en su contra.

“Estoy muy emocionada de compartir esta noticia con ustedes. Hace cuatro años, decidí que quería tener un hijo. Quería hacerlo en mis propios términos”, señaló en Instagram, donde compartió una imagen en la que aparece junto a su hija recién nacida, que duerme placidamente entre sus brazos.

“Ahora aprecio lo radical que es para nosotras como mujeres pensar en una de las partes más fundamentales de nuestro destino de esta manera”, continua y explica el gran desafío que ha sido para ella tener una hija indiependientemente de su estado civil. :”Espero que lleguemos a un punto en el que se normalice no querer un anillo para tener una cuna. Una parte de mí quiere defender que mi vida privada no es asunto de nadie. También entiendo que la naturaleza de mi trabajo me obliga a tomar el control de esto. Mi hija nació el 8 de abril de 2021. Su nombre es Oonagh Paige Heard. Ella es el comienzo del resto de mi vida”, expresó la actriz mostrando la primera imagen de la pequeña.

Fuentes cercanas a Heard señalan que ella dio la bienvenida a la niña a través de gestación subrogada después de que supo que nunca podría tener un hijo, según publica Page Six.

Esta persona añadió que la protagonista de Aquaman está profundamente agradecida a la mujer que la ayudó a cumplir sueño de ser madre.

Esta noticia sorpresa se produce cinco años después de solicitar el divorcio del actor Johnny Depp. Una separación que se ha visto envuelta en una amarga batalla legal después de acusarse mutuamente de episodios violentos.