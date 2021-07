American Airlines es la compañia de tradición en Estados Unidos y Miami es uno de sus centros importantes, sin embargo la llegada de Spirit Airlines pone en riesgo el reinado de la tradicional empresa.

Y es que Spirit, La aerolínea de ultra bajo costo, Spirit Airlines, comenzará a volar al Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) a partir de octubre, y tiene el plan de ofrecer de inicio rutas a 18 destinos domésticos y 12 internacionales.

Por esta razón American está aumentando los servicios a varios destinos a los que Spirit también tiene la intención de servir mientras apuntala otras rutas clave para la aerolínea.

Esto hará que American continúe siendo dominante en el aeropuerto mientras brinda a los pasajeros más opciones, incluidos dos nuevos destinos, destaca la web Simpleflying.

