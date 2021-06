La situación entre la Familia Real y Meghan Markle no está en un buen momento, parece que la relación entre los hermanos William y Harry también se ha complicado al igual que con los amigos.

El experto en la realeza británica Robert Lacey, está promocionando su libro, “Battle of Brothers: The Inside Story of a Family in Tumult”, reveló cuando los amigos le preguntaron al príncipe William por su cuñada, este se quejó de la manera “despiadada” con la que, en sus palabras, “aquella maldita mujer” trató a sus empleados. Reseñó Infobae.

En una columna para el tabloide Daily Mail, Lacey da a conocer que habló con un grupo de amigos de los hijos de Diana de Gales y el príncipe Carlos, y aseguró que personas cercanas al príncipe Harry admitieron que “Meghan puede ser una pesadilla al 500 por ciento”.

La relación entre ellos ha sido distante desde el año pasado cuando los duques de Sussex dejaron la familia real, mudándose primero a Canadá y luego a Los Ángeles. Todo empeoró después de que Harry participara en una entrevista explosiva con Oprah Winfrey en marzo.

Lacey además afirmó que Harry y William tuvieron una pelea tras el funeral de su abuelo en abril pasado. Aunque los hermanos mantuvieron una breve charla pública fuera de la Capilla de San Jorge ese día, todo terminó en una discusión, según el historiador real.