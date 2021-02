Desde 1958, el Programa de Pasantías del Año Académico ha brindado experiencias dinámicas de pasantías para estudiantes en tercer y cuarto años de secundaria.

Cada año, miles de estudiantes participantes han adquirido nuevos conocimientos sobre posibles campos de estudio y carreras universitarias.

Como pasantes, asumen diversos roles y responsabilidades, se convierten en miembros valiosos de la empresa u organización.

También desarrollan las habilidades necesarias para funcionar dentro de los espacios de trabajo del siglo XXI.

Renata Volonterio, una graduada de la Promoción 2020 de la Academia MAST quien completó una pasantía en el Centro de Consejería de Coral Gables comparte lo siguiente:

“Lo más destacado de mi experiencia de pasantía fue la gente que conocí. Todos fueron muy acogedores y me hicieron sentir cómoda a pesar de que no tenía experiencia laboral o de prácticas en un entorno formal”, indicó.

Agregó que “también aprendí a utilizar un software que utilizan muchos consultorios médicos para realizar los seguimientos de pacientes y la información de facturación.”

Los estudiantes se emparejan con profesionales de la comunidad por cinco a diez horas semanales durante todo el año escolar y reciben crédito de honores a través de estas pasantías.

Los proveedores de pasantías van desde pequeñas empresas y emprendedores hasta municipios y grandes organizaciones, todos compartiendo su tiempo y talento para ayudar a formar el futuro de los estudiantes.

Un proveedor veterano de pasantías desde hace cinco años, el Dr. Ramón Maldonado, expresó su alegría de poder participar durante el curso escolar pasado

“Estoy muy satisfecho con los estudiantes por su preparación, responsabilidad y cómo muestran gran interés en aprender.”

El acceso a pasantías de alto nivel brinda a los estudiantes la oportunidad de desarrollar contactos profesionales y les ayuda a determinar el mejor curso de acción para su educación o empleo postsecundario.

Mario Hernández, un recién graduado de Miami Senior High que hizo su pasantía con el ex juez Joseph Mansfield comparte lo siguiente:

“Estoy agradecido de haber tenido una experiencia fantástica con mi pasantía en el juzgado local porque he aprendido mucho del juez y los juicios celebrados”, señaló.

Añadió que “cada conjunto de casos penales y las selecciones de jurado me ha hecho saber lo que quiero para mi futuro. También he podido comprender la definición de las reglas de la división penal con la ayuda del juez.”

