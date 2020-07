Eleanor Diebel una anciana de 103 años y quien era la residente más anciana en el Centro de Rehabilitación y Salud de Tamarac murió a consecuencia del coronavirus, donde al menos siete personas están ahora aisladas en un ala de COVID-19.

Por redacción MiamiDiario

“Pensé que nos sobreviviría a todos”, decía Felicia Fox, la amiga de Diebel.

Los residentes de la instalación fueron examinados para detectar el virus durante el fin de semana. “Recibí una llamada esta mañana para decirme que la estaba haciendo pruebas por el coronavirus. Cuando pregunté esta mañana, no podían decirme si lo tenía o no. Dijeron que todavía no tenían los resultados. Entonces, no sé si eso fue por lo que falleció y espero obtener respuestas”, comentaba Fox.

Las respuestas han sido lentas, según dicen algunos reportes locales. De hecho los familiares se enteraron por televisión que un ala de la residencia se estaba utilizando para aislar a enfermos de coronavirus.

La situación cada vez es más preocupante en el sur de la Florida, donde el ratio de contagios se ha triplicado. Las autoridades están pidiendo a la población extremar todas las precauciones, usar mascarilla y mantener la distancia social para evitar una mayor propagación.

Con información de Local 10

