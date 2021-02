Luego de interpretar más de siete producciones como niño actor y abrazar la fama en roles infantiles en las telenovelas de Telemundo, Andrés Cotrino da el salto al papel más importante de su carrera, interpretando por primera vez un rol adulto en la nueva teleserie de Telemundo “La Suerte de Loli”.

El artista colombiano de extensa trayectoria en la actuación a sus cortos 21 años, es el protagonista juvenil en “La Suerte de Loli”, comedia romántica en donde da vida al personaje de Gabriel, un joven que le ha tocado bien duro en la vida, incluso vivir en la calle y tiene a su hermanita como su confidente.

El es solo en la historia y empieza a tener conexiones especiales con algunos personajes como Octavio, interpretado por Joaquín Ferreira, quien fuera el potro en el Club de Cuervos.

“La Suerte de Loli” marca para mí un nuevo inicio en mi carrera, ya no viéndolo como un niño, sino como un adulto con más respeto al trabajo como actor”, comenta el artista, que se inició en la actuación a los 9 años de edad en la teleserie Alguien te Mira, como hijo del protagonista Rafael Amaya y Karla Monroig, con la que comparte a su vez en este nuevo proyecto.”

Cotrino se siente “afortunado” porque en esta nueva producción trabaja con un elenco de primera por el que siente “gran admiración” y que incluye a actores consagrados como Gaby Espino, Jacky Bracamontes, Silvia Navarro, Joaquín Ferreira, Carlos Ponce y Christian Chávez.

La carrera de Cotrino se inició como él mismo lo dice “sin que yo lo estuviera buscando”. Un día sus padres lo llevaron a un casting sin imaginar que a tan solo 9 años de edad empezaría de lleno en la actuación iniciándose en importantes producciones como Alguien te Mira (2010), para luego seguir con La Casa de al Lado (2011), Corazón Valiente (2012), Grachi (2013), Silvana sin Lana (2016) y Al otro lado del Muro (2018).

Si bien la fama y éxito internacional llegó a ser parte de la vida del joven actor, Andrés no descuida su preparación y desea seguir creciendo en la actuación, pues su sueño es algún día poder llegar a Hollywood. De hecho ya tuvo su primera incursión en el cine en la película en inglés, “Critical Thinking”, al lado nada más y nada menos que del actor, comediante y productor colombiano, John Leguizamo.

“Toda la vida mi sueño ha sido llegar al cine. Me gustaría mucho poder actuar y hacerlo en Inglés. Soy colombiano y soy muy patriota, pero vine a los 7 años a Estados Unidos y el inglés es parte de la cultura”, comenta el actor, quien también sueña con poder trabajar algún día en su natal Colombia.

Además de la actuación, Cotrino tiene otra pasión que es la música. En el 2013 decidió concentrarse completamente en este rubro tomando clases de canto, aprendiendo a producir y escribier sus propios temas, para luego consolidarse construyendo con sus ganancias un estudio de grabación.

Andrés, bajo el nombre artístico de Dre C nos cuenta:

“La música y la actuación son mis dos grandes pasiones. Estoy preparando varios temas para empezar a sacarlos próximamente cuando el proyecto de la telenovela esté al aire” y señala que nunca le diría que no a la actuación, pues afirma que “es algo que me apasiona y definitivamente me llena poder desafiar mi capacidad de interpretación con un nuevo proyecto.”

Sin lugar a dudas esto es solo el comienzo de la carrera en ascenso del joven actor colombiano, que ya sea en la música, o en la televisión, no dejará de sorprendernos.

